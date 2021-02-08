Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 февраля в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:

-107 в г.Самара

- 91 в г.Тольятти

- 15 в г.Новокуйбышевск

- 10 в Кинельском районе

- 9 в г. Сызрань

- 8 в Красноярском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 7 в Пестравском районе

- 6 в г. Отрадный

- 6 в г. Чапаевск

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Большечерниговском районе



261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42710 случаев коронавируса.



Скончались 843 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,4, по стране - 52,79.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,93.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7495, нарастающим итогом 1765990, передает пресс-служба оперштаба СО.