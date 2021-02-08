Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 февраля в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:
-107 в г.Самара
- 91 в г.Тольятти
- 15 в г.Новокуйбышевск
- 10 в Кинельском районе
- 9 в г. Сызрань
- 8 в Красноярском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 7 в Пестравском районе
- 6 в г. Отрадный
- 6 в г. Чапаевск
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Большечерниговском районе
261 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 42710 случаев коронавируса.
Скончались 843 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,4, по стране - 52,79.
Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,93.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7495, нарастающим итогом 1765990, передает пресс-служба оперштаба СО.
Добавить комментарий