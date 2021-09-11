Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 сентября в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 178 в г. Самара

- 72 в г. Тольятти

- 21 в г.Новокуйбышевск

- 17 в г. Отрадный

- 16 в г. Сызрань

- 13 в г. Кинель

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Волжском районе

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Богатовском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в г.о. Жигулевск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Шенталинском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

448 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 95232 случая коронавируса.



Скончались 3482 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 69, 82, 82, 90 лет,

женщины 46, 68, 70, 71, 74, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 56 лет, женщины 61, 69, 71, 80, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 64 года,страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 69 лет, женщины 49, 59, 64, 72, 74 года.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 109,05,

по стране - 131,48.

Коэффициент летальности в области - 3,66, в стране - 2,69.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10776, нарастающим итогом 3434981.

Фото: оперштаб СО