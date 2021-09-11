Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 сентября в регионе подтверждено 465 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 178 в г. Самара
- 72 в г. Тольятти
- 21 в г.Новокуйбышевск
- 17 в г. Отрадный
- 16 в г. Сызрань
- 13 в г. Кинель
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Волжском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в г.о. Жигулевск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Шенталинском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
448 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 95232 случая коронавируса.
Скончались 3482 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 69, 82, 82, 90 лет,
женщины 46, 68, 70, 71, 74, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 56 лет, женщины 61, 69, 71, 80, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 64 года,страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 69 лет, женщины 49, 59, 64, 72, 74 года.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 109,05,
по стране - 131,48.
Коэффициент летальности в области - 3,66, в стране - 2,69.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10776, нарастающим итогом 3434981.
Фото: оперштаб СО