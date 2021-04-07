Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 апреля в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 57 в г. Самара

- 47 в г. Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 11 в г. Отрадный

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Красноярском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в Борском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57131 случай коронавируса.



Скончались 1166 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 72, 83, 83, 84 лет;

мужчины 56, 70, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;

мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,52, по стране - 69,51.

Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 2,2.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6786, нарастающим итогом 2212686.