Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 апреля в регионе подтверждено 198 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 57 в г. Самара
- 47 в г. Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 11 в г. Отрадный
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Красноярском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в Борском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
184 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57131 случай коронавируса.
Скончались 1166 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 72, 83, 83, 84 лет;
мужчины 56, 70, 84 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 71 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания;
мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,52, по стране - 69,51.
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 2,2.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6786, нарастающим итогом 2212686.