Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 апреля в регионе подтверждены 199 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 64 в г. Самара
- 34 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 15 в г. Чапаевск
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Отрадный
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Кинель
175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56732 случая коронавируса.
Скончались 1146 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 42 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 66, 70, 73 лет, мужчины 68, 79 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 54, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 46 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,89, по стране - 68,98.
Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 2,19.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6753, нарастающим итогом 2198744.
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