Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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5 апреля в регионе подтверждены 199 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 64 в г. Самара

- 34 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 15 в г. Чапаевск

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Отрадный

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Кинель



175 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56732 случая коронавируса.



Скончались 1146 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 42 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщины 66, 70, 73 лет, мужчины 68, 79 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 54, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 46 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 35,89, по стране - 68,98.

Коэффициент летальности в области - 2,02, в стране - 2,19.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6753, нарастающим итогом 2198744.