Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 февраля в регионе подтверждено 296 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 72 в г. Самара

- 80 в г. Тольятти

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г. Чапаевск

- 12 в Красноярском районе

- 11 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Волжском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Богатовском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе



266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45694 случая коронавируса.



Скончались 900 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 40, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 61, 66 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,11.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,98.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7198, нарастающим итогом 1841679.

Фото: pixabay