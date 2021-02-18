Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 февраля в регионе подтверждено 296 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 72 в г. Самара
- 80 в г. Тольятти
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г. Чапаевск
- 12 в Красноярском районе
- 11 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Волжском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе
266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45694 случая коронавируса.
Скончались 900 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 40, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 61, 66 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,11.
Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7198, нарастающим итогом 1841679.
Фото: pixabay
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