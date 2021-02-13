Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

13 февраля в регионе подтверждено 298 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 99 в г. Самара
- 85 в г. Тольятти
- 23 в г. Чапаевск
- 11 в г. Отрадный
- 11 в Красноярском районе
- 9 в г. Кинель
- 8 в Кинельском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Сызрань
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Камышлинском районе
265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 44211 случаев коронавируса.
Скончались 890 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 57, 66, 81, 93 лет, женщина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 80, 68 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,87, по стране - 54,59.
Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,96.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7841, нарастающим итогом 1804164, передает пресс-служба оперштаба СО.
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