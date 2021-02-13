Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

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13 февраля в регионе подтверждено 298 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 99 в г. Самара

- 85 в г. Тольятти

- 23 в г. Чапаевск

- 11 в г. Отрадный

- 11 в Красноярском районе

- 9 в г. Кинель

- 8 в Кинельском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Сызрань

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Камышлинском районе



265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 44211 случаев коронавируса.



Скончались 890 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 57, 66, 81, 93 лет, женщина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщины 80, 68 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,87, по стране - 54,59.

Коэффициент летальности в области - 2,01, в стране - 1,96.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7841, нарастающим итогом 1804164, передает пресс-служба оперштаба СО.