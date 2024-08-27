Эксперты рассказали об оздоровительных свойствах черного чая

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Бодрость, способность концентрироваться, хорошее пищеварение и крепкая сердечно-сосудистая система — на все эти параметры положительно влияет регулярное употребление черного чая. Эксперты сообщества tea.ru и компании «МАЙ» 27 августа рассказали «Известиям», какими еще оздоровительными свойствами обладает этот ароматный напиток.

«Все виды чая (улуны, зеленый, белый, желтый и, конечно же, черный) изготавливаются из листьев одного и того же растения — Camellia sinensis. Различия в составе, структуре и вкусовых качествах этих напитков проявляются уже в процессе обработки собранных побегов. Так, в черном чае ферментация (окисление и брожение листьев в специальных условиях) варьируется от 40 до 60%. Это позволяет не только сохранять большинство полезных веществ, содержащихся в чае, но и выделять новые. Например, антиоксиданты, катехины, характерные для зеленого чая, в черном превращаются в полезные теафлавины и теарубигины. Аминокислоты, минералы, витамины сохраняются, а количество дубильных веществ — танинов, способных связывать и выводить вредные вещества из желудка, — увеличивается», — рассказали эксперты.

По их словам, в одной порции черного чая содержится примерно в полтора раза больше кофеина, чем в зеленом. Кофеин в сочетании с танинами и аминокислотой L-теанином оказывает мягкое и пролонгированное воздействие, после чего быстро выводится из организма. Благодаря этому черный чай заряжает бодростью, наполняет энергией и повышает концентрацию. Кроме того, чай практически невозможно «перепить», в отличие от кофе, то есть ускоренного сердцебиения не будет и голова не заболит. Катехины способствуют снижению уровня кортизола, помогают справиться со стрессом, а танины улучшают настроение.

«Чашка крепкого черного чая — это еще и одно из самых распространенных способов борьбы с пищевыми расстройствами и отравлениями. Все дело в танинах, они помогают снять воспаление, а теафлавины и теарубигины способствуют росту полезной кишечной микрофлоры и восстановлению слизистой оболочки пищеварительного тракта. Другое полезное свойство черного чая в том, что он укрепляет сердечно-сосудистую систему. Шведские ученые выяснили, что четыре чашки черного чая в день значительно снижают риск инсульта. Регулярное употребление этого напитка помогает предотвратить и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, недавнее исследование китайских ученых показало, что люди, пьющие чай в течение года, реже страдают от ишемической болезни сердца. Также было обнаружено, что черный чай снижает уровень вредного холестерина: напиток уменьшает количество триглицеридов и липопротеинов низкой плотности всего за три месяца регулярного употребления», — добавили специалисты.

Одним из ключевых свойств чая эксперты назвали его способность укреплять антиоксидантную и иммунную защиту организма. Аромат и насыщенный вкус напитку придают мтеафлавины, а яркий цвет — теарубигины. Эти соединения обладают сильным антиоксидантным эффектом и защищают клетки от воздействия свободных радикалов. Исследования показали, что полифенолы чая активизируют иммунную защиту организма, помогают противостоять инфекциям, снижают вероятность возникновения хронических заболеваний.

«Еще чай способен снижать уровень сахара в крови. Как выяснили в ходе совместных исследований австралийские и китайские ученые, ежедневное употребление черного чая снижает риск возникновения диабета. Благодаря ускоренному выводу глюкозы напиток стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает инсулинорезистентность организма», — рассказали эксперты.

Черный чай обладает также антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Случаи использования крепкой заварки чайных листьев для наружного применения давно известны в практике народной медицины. Как объясняют ученые, за эти качества чая отвечают танины, они подавляют ферменты вредных бактерий и предотвращают заражение грибками. Сегодня научно доказано, что чай эффективен против патогенов, вызывающих проблемы с желудком, кишечником и полостью рта.

«У черного чая есть также способность повышать плотность костей. Статистика свидетельствует: у пожилых приверженцев черного чая реже встречаются артрит и переломы. Такой эффект вызван противовоспалительным действием веществ флавоноидов, укрепляющих костную ткань. А еще исследования показывают, что чайные полифенолы ускоряют выведение углеводов из организма, регулируют обмен жиров и подавляют образование жировых клеток, то есть напиток может помочь и в стремлении к похудению. Более того, соединения, содержащиеся в черном чае, даже более эффективны при снижении веса, чем у его зеленого «собрата», столь популярного среди любителей ЗОЖ», — заключили собеседники издания.

Фото: pxhere.com