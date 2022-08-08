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Эксперт по гигиене питания Николай Дубинин рассказал, почему бесполезно считать калории при похудении

8 августа 2022 20:12
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Дубинин посоветовал составить рацион, в состав которого будут входить и белки, и жиры, и углеводы.

Врач-эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин рассказал, почему бесполезно считать калории при похудении, сообщает РИА Новости.

По его словам, калорийность зависит не от энергетической ценности продукта, а от способа его приготовления. Чтобы не набирать лишний вес, Дубинин порекомендовал придерживаться полноценного рациона и заниматься спортом.

"Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности", — приводит его слова URA.RU.

Дубинин посоветовал составить рацион, в состав которого будут входить и белки, и жиры, и углеводы. Также врач отметил важность ограничения трансжиров (полуфабрикаты, фастфуд), контроля сахара и физической активности.

"Неправда, что потребление всем известных куриной грудки с гречкой каждый день — это полезно. Питание должно быть разнообразным, а пищевые привычки должны формироваться исходя из потребностей организма", — добавил эксперт.

 

Фото:    pxhere

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Здравоохранение
Дубинин посоветовал составить рацион, в состав которого будут входить и белки, и жиры, и углеводы.
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