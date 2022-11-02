Для сотрудников Самарского онкодиспансера прошел день донора

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Сегодня на базе Мобильного комплекса заготовки крови прошел день донора для медицинских сотрудников ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" на территории учреждения диспансера.



Дни донора в ГБУЗ СОКОД проводятся уже много лет и с каждым годом акция получает всё больший отклик среди сотрудников. По итогу проведения мероприятия стать донорами смогли 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови. В акции принимали участия врачи, медсестры, санитарки, административные работники, благодаря которым запас крови на Самарской станции пополнился на 40 литров крови.



Акция по сдаче крови в ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" является отличным примером того, как медицинские работники заботятся о больных и всецело отдаются своему призванию спасать человеческие жизни.

Фото: минздрав СО

