Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.
Людмила Нарусова сообщила, что Ксения Собчак скоро вернется в Россию
Донорами стали 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови.
Для сотрудников Самарского онкодиспансера прошел день донора
При регистрации российских пользователей, оставить только два варианта пола — мужской и женский.
Роскомнадзор попросил образовательный интернет-сервис Scratch оставить при регистрации для россиян два пола
Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет.
Прокуратура Москвы сообщила о задержании водителя грузовика, раздавившего машину такси
Причиной ДТП с такси в Москве мог стать отказ тормозов у грузовика.
В центре Москвы грузовик врезался в такси и смял его об автобус
Осталось мало времени, чтобы проголосовать за финалистов Самарской области в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ!
До окончания Народного голосования осталось 3 дня
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гололедица
Все желающие смогут принять участие в глобальном книгообмене.
Акция «Дары русской классики»: в СОУНБ соберут книги и передадут в Луганскую область
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.43
-0.19
EUR 60.97
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для сотрудников Самарского онкодиспансера прошел день донора

2 ноября 2022 22:22
101
Донорами стали 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови.

Сегодня на базе Мобильного комплекса заготовки крови прошел день донора для медицинских сотрудников ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" на территории учреждения диспансера. 

Дни донора в ГБУЗ СОКОД проводятся уже много лет и с каждым годом акция получает всё больший отклик среди сотрудников. По итогу проведения мероприятия стать донорами смогли 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови. В акции принимали участия врачи, медсестры, санитарки, административные работники, благодаря которым запас крови на Самарской станции пополнился на 40 литров крови.

Акция по сдаче крови в ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" является отличным примером того, как медицинские работники заботятся о больных и всецело отдаются своему призванию спасать человеческие жизни. 

 

Фото:   минздрав СО
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Донорами стали 90 человек, большинство из которых уже является регулярными кадровыми донорами Самарской областной станции переливания крови.
2 ноября 2022  22:22
Для сотрудников Самарского онкодиспансера прошел день донора
101
Основная задача таких центров - диагностика и раннее выявление онкозаболеваний.
2 ноября 2022  17:56
Почти 1800 пациентов получили помощь в центре амбулаторной онкологической помощи больницы № 7 Самары
210
Основная задача  центра – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
2 ноября 2022  15:18
Более 7 тысяч консультаций провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
226
Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 734 тысяч человек.
2 ноября 2022  14:33
Более миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа, пройдя вакцинацию
279
Дюваль добавила, что чеснок способствует уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшению пищеварения.
1 ноября 2022  23:25
Диетолог Анжелика Дюваль: употребление чеснока может продлить жизнь на 10 лет
437
Объединены центральные городская и районная больницы, городские больницы №2 и №3, городская поликлиника и станция скорой медицинской помощи. 
1 ноября 2022  21:45
В Сызрани создано территориальное медицинское объединение
447
В ходе профилактического обследования специалисты выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сами патологии на ранних стадиях.
1 ноября 2022  20:26
Углубленная диспансеризация помогает выявлять риски тромбообразования и другие осложнения COVID-19
574
Сотрудники центра общественного здоровья проводят мероприятия, направленные на формирование у работников и членов их семей приоритетов здорового образа жизни.
1 ноября 2022  16:22
На предприятиях региона внедряются программы по укреплению общественного здоровья
416
На сегодняшний день готовность объекта составляет более 50%.
31 октября 2022  20:20
В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники
635
В этом году специалисты Камышлинской центральной районной больницы выявили более 1100 патологий, работая на аппаратах УЗИ.
31 октября 2022  16:49
В Камышлинскую больницу поступили две многофункциональные ультразвуковые системы
531
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
954
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12888
Весь список
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
2 ноября 2022  10:56
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
244
1 ноября 2022  19:47
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
1538
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
887
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
430
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
406
Весь список