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Диспансеризацию прошли около 1 млн взрослого населения Самарской области

27 сентября 2023 21:35
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У более 24000 человек впервые диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.

Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний: диспансеризация помогает выявлять факторы риска.

«Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли около 1 млн взрослого населения Самарской области. В процессе диспансеризации факторы риска хронических неинфекционных заболеваний выявлены у 68% пациентов. Высокий и очень высокий риск развития болезней системы кровообращения выявлен у 102331 человека. У более 24000 человек впервые диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь как в первичном звене, так и в специализированных отделениях», - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний:

- повышенное артериальное давление
- употребление табака
- повышенный уровень сахара крови
- отсутствие физической активности
- избыточная масса тела и ожирение.

«Оценка этих факторов риска проводится в рамках ежегодной диспансеризации. Они часто встречаются в сочетанном виде у одного и того же человека и повышают общий риск возникновения острых сосудистых событий - инфаркта миокарда и инсульта. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни», - подчеркнула Элла Малютина.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
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