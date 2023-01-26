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Диспансеризация помогла выявить рак на ранних стадиях у более 1000 жителей региона в 2022 году

26 января 2023 18:39
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В 2022 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 900 000 взрослого населения региона.

В 2022 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли более 900 000 взрослого населения региона. Профилактические обследования помогли тысячам самарцев выявить опасные заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение.

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. В процессе диспансеризации в 2022 году впервые выявлено 1492 случая злокачественных новообразований, причем 74% из них выявлены на ранних стадиях — у 1106 человек.

Так, на первом месте находятся новообразования кожи, на втором – рак молочной железы, далее следуют колоректальный рак и рак предстательной железы.

«У более 65 000 человек в возрасте 40 лет и старше врачи отметили высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск. Такой показатель риска 5% и более по шкале SCORE соответствует высокому риску инфаркта миокарда или инсульта в ближайшие 10 лет, даже если в настоящее время человек чувствует себя здоровым», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. — Почти у 15% граждан, пришедших на диспансеризацию, регистрировались высокие цифры артериального давления, у 12,7% отмечались повышенный уровень холестерина крови, каждый четвертый имел избыточную массу тела или ожирение».

Все пациенты, у которых по итогам диспансеризации выявлены заболевания, взяты на диспансерное наблюдение, им даны необходимые рекомендации и своевременно назначено лечение.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   pxhere.com

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Здравоохранение
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