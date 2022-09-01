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Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медпомощь в обновленной поликлинике

1 сентября 2022 21:19
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Армен Бенян проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом корпусе и ознакомился с работой стационара.

В рамках рабочего визита в Отрадный министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил подразделения городской больницы. Совместно с исполняющей обязанности главы городского округа Оксаной Зеленской и главным врачом Александром Кандрахиным руководитель ведомства проконтролировал ход капитального ремонта в педиатрическом корпусе и ознакомился с работой стационара.

Ремонт в педиатрическом корпусе Отрадненской больницы, где получают медицинскую помощь более 9 тысяч юных жителей городского округа, стартовал в 2021 году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В трехэтажном здании будут размещаться поликлиническое отделение и стационар.

На сегодняшний день полностью обновлен третий этаж корпуса: заменены системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения. Выполнен ремонт всех помещений, замены окна и двери. Здесь будут оборудованы кабинеты врачей узких специальностей — эндокринолога, кардиолога, отоларинголога, — а также помещения стационара. Продолжается ремонт в помещениях первого и второго этажей.

«Хочу отметить высокое качество выполненных работ, все мероприятия осуществляются по намеченному плану, — отметил Армен Бенян. — По завершении ремонта педиатрическая служба Отрадного будет работать в соответствии со всеми принципами бережливого производства, в совершенно новых условиях оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь нашим маленьким пациентам».

В стационаре министр ознакомился с работой отделения гемодиализа. В настоящее время там проходят лечение 25 пациентов, в том числе жители близлежащих муниципальных районов.

Также руководитель ведомства посетил хирургическое отделение, кабинет компьютерной томографии и пообщался с медицинскими работниками.

В завершение встречи Армен Бенян отметил, что работа по развитию медицинской инфраструктуры городского округа будет продолжена.

«Есть еще несколько задач, которые требуют решения. Прежде всего это ремонт нескольких корпусов и дооснащение больницы медицинским оборудованием. Они также заложены в федеральном проекте и до 2025 года будут реализованы наравне с другими, организационными мероприятиями, в том числе обеспечением больницы кадрами. Необходимо и дальше усиливать эту работу, улучшать условия для привлечения врачебного и сестринского персонала», — подчеркнул Армен Сисакович.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в регионе реализуется комплекс масштабных мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения. Особое внимание уделяется модернизации медицинской инфраструктуры в сельской местности и малых городах. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению региональной медицины, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

В этом году в 15 муниципальных образованиях региона возводятся модульные здания для размещения офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В 42 подразделениях медицинских организаций проводится капитальный ремонт. Автопарк учреждений до конца года пополнит 141 автомобиль для оказания медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

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