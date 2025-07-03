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Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 

3 июля 2025 18:44
76
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.

В эти дни в медицинских образовательных организациях проходят мероприятия, которые значимы как для самих молодых специалистов, их родителей и преподавателей, так и для организаторов здравоохранения - чествование выпускников и вручение дипломов.

«Медицинский работник - специалист, который учится всю жизнь, непрерывно осваивая современные технологии и внедряя новые достижения здравоохранения. Но обучение в медицинских университетах и колледжах - особый период, который закладывает основы профессионализма, любовь к выбранному делу и понимание миссии. Важно и необходимо всегда помнить эти годы, постоянно приумножать знания, проявлять себя настоящими профессионалами в практическом здравоохранении или науке во благо здоровья людей», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В 2025 году:

- В СамГМУ выпустили 917 человек после окончания обучения по программам специалитета и 556 человек после окончания обучения по программам ординатуры. 
- В Реавизе выпустили 672 человека по программам специалитета и 364 по программам ординатуры.
- Количество выпускников медицинских колледжей составило 2230 человек.

«Многие выпускники - молодые врачи, медицинские сестры, фельдшеры уже работают в государственных медицинских учреждениях. Всех, кто ещё не определился с местом работы, ждём в стенах наших учреждений. Сегодня благодаря мероприятиям национального проекта и региональной поддержке мы стараемся создать лучшие условия для молодых специалистов, включая современную инфраструктуру и меры социальной поддержки, - рассказал руководитель ведомства. - Дорогие молодые специалисты, пусть ваш трудовой путь сопровождают лучшие наставники, а работа станет настоящим  призванием - помогать людям, возвращать здоровье и спасать жизни. Сегодня вы - настоящее и будущее дружного медицинского сообщества.  Коллеги, в добрый путь, наполненный достижениями, развитием и профессиональным счастьем!».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.
3 июля 2025  18:44
Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 
76
Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам.
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