На Солнце произошла самая сильная вспышка с начала февраля

На Солнце произошла самая сильная вспышка с момента аномального выброса энергии в начале февраля. Об этом 25 февраля сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге. Группа пятен при этом всё еще остается без номера», — указано в Telegram-канале исследователей.

Отмечается, что за сутки произошло более 10 вспышек, тогда как днем ранее была только одна, а в понедельник, 23 февраля, — ноль. Ученые уточняют, что всплеск активности начался после провала в середине февраля. Однако нынешнее событие несопоставимо с солнечным штормом начала месяца, когда произошло шесть вспышек высшего класса X.

Угрозы для Земли пока нет, поскольку область активности находится на краю Солнца, заключили в ИКИ РАН, пишут "Известия".