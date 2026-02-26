Я нашел ошибку
Главные новости:
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

92
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Медаль учреждена в 2025 году в честь выдающегося писателя-фронтовика, автора поэмы «Василий Теркин» — Александр Твардовский. Награда присуждается за вклад в реализацию значимых культурных проектов, в том числе в условиях военных действий.

В числе награждённых — Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея. Высокой оценки удостоен масштабный выставочный проект музея «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», приуроченный к 80-летию Победы. Защитникам Отечества посвящается», приуроченный к 80-летию Победы. Экспозиция, организованная совместно с Музеем Победы, объединила более 200 произведений художников-фронтовиков, фронтовые дневники и письма, создавая глубокий эмоциональный образ военного времени.

Также заслуженной наградой отмечена Анжелика Власова, директор Городского Дома культуры Кинеля. На федеральном уровне отмечен культурно-просветительский проект «Время Героев – время Побед», который был реализован творческой командой учреждения и посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В рамках проекта прошло 150 мероприятий — концертов, благотворительных спектаклей, выставок, кинопоказов и просветительских встреч, которые охватили свыше 50 тысяч человек.

В рамках церемонии были отмечены 30 деятелей культуры со всей страны - представители музейного и библиотечного дела, издательств, оркестров, средств массовой информации и общественных организаций.

«Служение культуре — это подлинное призвание. Культура обладает удивительной силой: она защищает правду, историю и традиционные духовно-нравственные ценности», — подчеркнула Ольга Любимова, поздравляя лауреатов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
Весь список