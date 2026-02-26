В Минэкономразвития опровергли запрет скидок на маркетплейсах

Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Об этом 25 февраля «Известиям» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением», — пояснили в ведомстве.