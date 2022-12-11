Более 3 тысяч жителей Кинель-Черкасского района в этом году прошли углубленную диспансеризацию после  COVID-19

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Жители малых городов и сельских территорий могут пройти диспансеризацию в ближайшем медицинском подразделении — в поликлинике или врачебной амбулатории, в офисе врача общей практики, в фельдшерско-акушерском пункте. Для повышения доступности профилактических мероприятий также используются мобильные медицинские комплексы, поставленные в регион в рамках национального проекта «Здравоохранение».



В этом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 17 тысяч жителей Кинель-Черкасского района.



«В профилактические мероприятия активно вовлечены все наши подразделения, — отметила заместитель главного врача Кинель-Черкасской центральной районной больницы Нина Лохова. – В этом году по результатам обследований были выявлены 650 патологий, в том числе 11 онкозаболеваний, 155 болезней системы кровообращения, 126 болезней эндокринной системы, 37 хронических болезней органов дыхания и 48 – органов пищеварения. Речь идет о серьезных, опасных состояниях. Мы активно приглашаем земляков на обследования, рассказываем о факторах риска и той ответственности, которую каждый из нас должен ощущать по отношению к своему здоровью».



Более 3 тысяч жителей Кинель-Черкасского района в этом году прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.



«Инфекция способствует развитию многих осложнений, которые могут отражаться на качестве жизни человека и негативно влиять на ее продолжительность. Чаще всего у наших пациентов возрастает риск развития инфарктов, инсультов, тромбо­эмболии, — сообщила Нина Андреевна. — Вовремя выявить те или иные последствия COVID-19 очень важно. В этом и помогает углублённая диспансеризация. Пройти её следует всем людям, перенесшим коронавирус — независимо от того, в какой форме вы переболели и отражается ли болезнь на вашем самочувствии».



Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель — раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.



Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в ближайшем медицинском подразделении.



По Трудовому кодексу РФ работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем.



Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Фото: минздрав СО