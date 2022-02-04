Более 100 пациентов прошли необходимые обследования в новом центре онкологической помощи больницы № 6

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С 20 января 2022 года на базе Самарской городской больницы №6 работает центра амбулаторной онкологической помощи, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение». За время работы более 100 пациентов прошли необходимые обследования в новом центре.

Центр на базе Самарской городской больницы №6, как и другие ЦАОП, оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.

«Наше оборудование экспертного класса позволяет проводить диагностику на уровне специализированного диспансера, — рассказала врач ультразвуковой диагностики больницы № 6 Ангелина Росборуф. — Оно позволяет получить высококачественную оценку органа и изменения в этом органе. В нашем центре пациенты проходят полное обследование, им ставится диагноз и при необходимости направляются сразу на лечебные мероприятия в онкологический диспансер».

Жители Советского района, прикрепленные к Самарской городской больнице №6, а также жители других районов могут пройти обследования в ЦАОПе по направлению лечащего врача поликлиники.

«Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» мы получили дополнительные ресурсы и импульс для развития онкологической службы, — отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспансера Андрей Орлов. — В 2022 году планируется открыть подобные учреждения — в Кинель -Черкасском районе и Чапаевске и, дополнительно, в Куйбышевском районе г.о. Самара».

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