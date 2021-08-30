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Автомобили LADA для медиков Самарской области

30 августа 2021 11:38
96
Автомобили LADA для медиков Самарской области

27 августа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от медицинских автомобилей LADA Niva Legend и LADA Largus сотрудникам районных медучреждений. 43 автомобиля LADA усилят областной медицинский автопарк в рамках реализации Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Специальные модификации автомобилей оснащены медицинским оборудованием, конструкцией предусмотрено место для лежачего пациента, на кузова нанесена специальная цветографическая схема. Различные модели семейств Niva и Largus высоко востребованы в системе государственных и корпоративных закупок.  

В 2021 году запланировано приобретение 111 единиц нового автотранспорта. 35 машин уже работает на линии, а до конца года планируется поставить еще 33 новых автомобиля неотложной помощи. Они будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

 

Теги: Lada медики транспорт

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