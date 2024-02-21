Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Денис Бутолин с рабочим визитом посетили Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной.



В преддверии Дня защитника Отечества специалисты приняли участие в торжественном собрании, встретились с сотрудниками и студентами колледжа.



Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала о работе колледжа и его достижениях за последние годы, в том числе:

- создан региональный аккредитационно-симуляционный центр, закуплено необходимое оборудование

- более 2500 специалистов ежегодно проходят через процедуру аккредитации по 35 специальностям

- около 6000 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием получают новые профессиональные навыки и повышают квалификацию

- проведен капитальный ремонт входных групп, учебных кабинетов, фасада Новокуйбышевского подразделения и др.

- приобретена 1121 единица обучающего оборудования.



«Важнейшие показатели работы системы здравоохранения - продолжительность жизни населения, рождаемость и смертность. И значим вклад каждого представителя медицинского сообщества в общие результаты деятельности. Благодаря мероприятиям национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина, и поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, обновляется медицинская инфраструктура, создаются условия для развития медицинских технологий», - рассказал Армен Бенян.



Руководитель ведомства вручил награды сотрудникам и студентам, поблагодарил преподавателей за труд, а всех будущих коллег пригласил на работу в государственную систему здравоохранения.



«Важно, что уже в стенах колледжа студенты начинают следовать миссии медицинского работника – помогать людям. В тяжёлые дни пандемии COVID-19 волонтёры из колледжа участвовали в организации помощи пациентам. Сегодня в сложные для страны времена студенты также не остаются в стороне и в качестве добровольцев отправляются в новые регионы страны, помогают врачам в военных госпиталях. Осваивая мастерство профессии, ответственно работая, сохраняя здоровье и спасая жизни, разделяя общие ценности, мы делаем свой вклад в общую победу", - подчеркнул руководитель ведомства.

Фото: минздрав СО