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Армен Бенян проверил, как идет строительство поликлиники в Смышляевке

25 сентября 2023 22:08
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Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.

Министр обсудил с главным врачом Волжской районной клинической больницы Сергеем Братко вопросы организации будущего подразделения, оснащения медтехникой и привлечения специалистов.

Строительство пятиэтажной поликлиники на 1062 посещения в смену началось в апреле. Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.

 На 1 этаже разместятся детская поликлиника, женская консультация, лечебно-профилактическое отделение и рентгенологический блок с кабинетами КТ и МРТ. Также в здании будут развернуты отделения функциональной диагностики, стоматологии, эндоскопии, физиотерапии, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории. Предусмотрены отдельные входные группы для детей и взрослых, адаптированные для приема маломобильных пациентов.

Новые условия для оказания медпомощи более 100 тысячам жителей создаются по национальному проекту «Здравоохранение».

 «Мы контролируем реализацию мероприятий нацпроекта на всех этапах. В этом году завершается строительство поликлиники на 700 посещений в Куйбышевском районе Самары, активно идет поставка оборудования. Всего до 2025 года планируется строительство нескольких крупных амбулаторных подразделений — Самаре и сельских районах», — отметил Армен Бенян.

 Благодаря нацпроекту уже обновлены 4 поликлинические отделения Волжской больницы — в поселках Смышляевка, Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый, Новоберезовский и Домашкины Вершины возведены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Идет строительство ФАПа в поселке Преображенка.

 

Фото:   минздрав СО

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