Армен Бенян проконтролировал работу Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместители проконтролировали работу Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина.



Совместно с главным врачом учреждения Сергеем Пушкиным, главным внештатным специалистом министерства по медицинской реабилитации Анной Шишкиной ознакомились с работой оборудования, поставленного в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В больницу поставлено более 140 единиц специального оборудования. Также проконтролировали подготовку нового отделения реабилитации для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы. В ближайшее время подразделение на 24 койки примет первых пациентов. В нем проведен ремонт, установлена новейшая медтехника.



После обхода прошла расширенная встреча с коллективом больницы.



"У областной больницы всегда был, есть и будет потенциал для развития и лидерства в системе здравоохранения региона. Все без исключения федеральные программы и проекты находили свое применение и приложение в стенах учреждения. Запас прочности, который сделан, позволит продолжить реализовывать все значимые направления по сохранению здоровья и сбережению жизней жителей нашей области", - отметил Армен Бенян, обращаясь к специалистам учреждения.



Сергей Пушкин рассказал о достижениях больницы за последние годы благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, и региональным проектам:

- в Региональном сосудистом центре созданы современные условия для оказания медпомощи. Установлен уникальный 128-срезовый компьютерный томограф для исследования сосудов сердца и головного мозга. Проведено почти 9000 исследований.

- проведен ремонт детской и взрослой поликлиник, внедрены принципы бережливого производства

- построен новый инфекционный модульный корпус. В разгар пандемии модуль возвели в кратчайшие сроки благодаря поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Помощь в нем уже оказана более 5000 пациентам.

- открыто первое в регионе отделение медицинской паллиативной помощи детям. Пролечено более 300 маленьких пациентов.

- открыто отделение медицинской реабилитации на базе санатория "Можайский"

- возобновлена работа санавиации на воздушном транспорте - вертолете. С 2020 года свыше 440 пациентов доставлены в областные медучреждения. Обновляется автопарк реанимобилей.

- на базе областной больницы впервые в ПФО установлена система "Гамма-нож".

- особое внимание самым маленьким пациентам - развитие хирургии новорожденных, проведение расширенного неонатального скрининга.



"Еще многое предстоит сделать. В вопросах развития важна включенность всех специалистов в организационные процессы и освоение цифровых технологий. Сегодня цифровизация - важнейший инструмент организации здравоохранения. Умение использовать информационные системы - показатель качества работы специалиста любого профиля в медицинском учреждении. Когда мы говорим "флагман самарского здравоохранения", то имеем ввиду не масштабы больницы, количество ее сотрудников и пациентов, а ее роль и вовлеченность в вопросы управления системой здравоохранения. Благодарю весь коллектив больницы за работу во благо жителей региона. Берегите пациентов и друг друга, показывайте лучшие примеры профилактической работы для сохранения главного - здоровья", - подчеркнул Армен Бенян.



Также Армен Бенян вручил ведомственные награды сотрудникам учреждения.

Фото: минздрав СО