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Руководитель ведомства принял участие в научно-практической конференции "Сызранский медико-гуманитарный колледж: итоги, достижения, перспективы".
Армен Бенян посетил медико-гуманитарный колледж в Сызрани
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Армен Бенян посетил медико-гуманитарный колледж в Сызрани

6 марта 2024 16:25
138
Руководитель ведомства принял участие в научно-практической конференции "Сызранский медико-гуманитарный колледж: итоги, достижения, перспективы".

В рамках рабочего визита в Сызрань врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил медико-гуманитарный колледж. Руководитель ведомства принял участие в научно-практической конференции «Сызранский медико-гуманитарный колледж: итоги, достижения, перспективы», ознакомился с условиями организации образовательного процесса.

Директор колледжа Лола Касымова представила доклад «Актуальные аспекты совершенствования подготовки специалистов среднего звена для практического здравоохранения». Она рассказала о результатах работы, значимых достижениях и задачах в системе подготовки специалистов для практического здравоохранения:
-реализуются программы среднего профессионального образования
-всего обучаются 1774 человек, из них по медицинским и фармацевтическим специальностям - 1380 человек
-ведется подготовка по специальностям "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", "Лабораторная диагностика", "Фармация", "Правоохранительная деятельность", "Право" и "Организация социального обеспечения"
-реализуются 89 дополнительных профессиональных программ для специалистов среднего звена практического здравоохранения.

«Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента. В Самарской области действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников федерального и регионального уровня. Благодаря мероприятиям нацпроекта удается работать на опережение, развивать медицинскую инфраструктуру первичного звена здравоохранения и специализированных центров, внедрять новые организационные решения для улучшения процессов оказания медицинской помощи, - отметил Армен Бенян. – Медицинский работник в течение всей жизни должен обновлять и совершенствовать знания. При этом специфика нашей профессии - сочетание традиций и инноваций».

Руководитель ведомства отметил, что при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году будет уделено особое внимание обновлению зданий колледжа, которые являются объектами культурного наследия. В настоящее время прорабатывается вопрос по подготовке научно-проектной документации, необходимой для проведения ремонтно-реставрационных работ в учебном корпусе колледжа.

Армен Бенян вручил награды преподавателям колледжа, поблагодарил их за труд и поздравил с Международным женским днем.

 

Фото:    минздрав СО

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Здравоохранение
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