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Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6

23 августа 2022 17:23
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Он  проконтролировал организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6. Руководитель ведомства совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Верой Лиходедовой и главным врачом учреждения Расимом Шамсудиновым проконтролировали организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.

Больница № 6 - первая в Самаре стала принимать пациентов с COVID-19. Инфекционный госпиталь работает с марта 2020 года. Беспрерывно почти 2,5 года медработники оказывают помощь жителям, столкнувшимся с опасной инфекцией, в «красной зоне».

В настоящее время в госпитале больницы развернуто 325 коек.

В рамках визита министр пообщался с пациентами, обсудил с медработниками истории болезни, назначения, особенности течения заболевания.

«Цель нашего визита - изучить особенности работы инфекционного госпиталя на данном этапе пандемии, понять, какие категории жителей попадают в стационары и как переносят инфекцию. В стационарной помощи нуждаются пациенты в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Да, часть пациентов из группы риска госпитализируем и превентивно, даже если они хорошо себя чувствуют на начальной стадии болезни, все может быстро измениться и привести к серьезным осложнениям. Сегодня в инфекционных госпиталях преимущественно проходят лечение пациенты старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Мы поговорили с пациентами, среди них есть и вакцинированные, но у подавляющего большинства сроки вакцинации превышают 6 месяцев. Поэтому я в очередной раз призываю наше старшее поколение уже сегодня-завтра, не затягивая, посетить прививочный пункт и ревакцинироваться, если после предыдущей вакцинации или после перенесенного заболевания прошло более 6 месяцев. Прививка поможет перенести инфекцию в более легкой форме. Более того, основываясь на наших статистических данных, мы посчитали, что вакцинация в 22 раза снижает смертность от COVID-19», - рассказал Армен Бенян.

Министр также напомнил, что важно продолжать соблюдать профилактические меры – носить маску в общественных местах, не забывать про личную гигиену и социальную дистанцию. В случае появления симптомов инфекции надо оставаться дома и вызвать врача по телефону горячей линии 122.

Для тех, кто еще не успел подготовиться к осеннему сезону и не сделал прививки от COVID-19, в регионе работают 200 прививочных пунктов.

«Для формирования иммунитета нужно время, поэтому сейчас в последние летние дни призываю всех жителей, у кого нет противопоказаний, привиться, - отметил министр. - Болеют не только пожилые, сейчас идет рост числа амбулаторных пациентов, среди них и трудоспособное население, и дети. Система здравоохранения вновь в состоянии мобилизации. За последнюю неделю мы дополнительно открыли почти 300 новых коек в инфекционных стационарах, сейчас всего их 778. Пациентов с COVID-19 вновь принимает Алексеевское отделение Кинельской больницы, на этой неделе медработники стационара городской больницы № 10 Самары также развернут инфекционные койки. И мы продолжаем планировать развертывание коечного фонда, поскольку идет стабильный рост заболевших. Только формирование коллективного иммунитета, увеличение темпов вакцинации сделают эпидситуацию управляемой».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Он  проконтролировал организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.
23 августа 2022  17:23
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6
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