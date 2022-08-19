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Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 4

19 августа 2022 18:57
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Также Армен Бенян проконтролировал работу стационара, посетив приемное отделение, отделения пульмонологии, ревматологии и реанимацию.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 4.

Совместно с главным врачом учреждения Натальей Виктор, заместителями главного врача Людмилой Поваляевой, Марией Лобовой руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники. К учреждению прикреплены более 94 тысяч жителей Октябрьского района.

В период высокой заболеваемости COVID-19 отделение по адресу улица Мичурина, 125 работало как амбулаторный центр для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Летом оно вернулось в штатный режим, сегодня для приема пациентов с признаками инфекции работает фильтр-бокс, также помощь на дому жителям оказывают 5 мобильных бригад. Как рассказала Наталья Николаевна, медработники фиксируют ежедневный рост числа амбулаторных пациентов с COVID-19, под наблюдением врачей сейчас находится 192 человека с подтверждённым диагнозом.

С администрацией больницы и участковым терапевтом Анжеликой Сигановой министр обсудил работу участковой службы в Единой медицинской информационно-аналитической системе, а также особенности наблюдения за тяжёлыми пациентами на дому.

Врач-пульмонолог поликлиники Елена Макова с первых дней открытия инфекционного госпиталя на базе больницы оказывала медпомощь пациентам с COVID-19 в «красной зоне» стационара. В середине июня, когда стационар вернулся в штатный режим работы, врач стала вновь вести амбулаторный прием. Елена Викторовна рассказала руководителю ведомства об особенностях ведения пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, проведении вакцинации пациентов из групп риска от пневмококковой инфекции, организации работы школы для пациентов с бронхиальной астмой в онлайн-режиме и телемедицинских консультаций.

Также Армен Бенян проконтролировал работу стационара, посетив приемное отделение, отделения пульмонологии, ревматологии и реанимацию.

Заведующий отделением пульмонологии Тенгиз Бетанели рассказал, что специалисты отделения с мая 2020 года работали в «красной зоне». С июня 2022 года врачи вновь стали оказывать помощь пациентам по основному профилю. Сейчас в отделении развернуто 60 коек, на лечении находятся пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких, пневмонией.

Министр поблагодарил всех сотрудников стационара и поликлиники за самоотверженную работу.
«Два года на базе больницы работал инфекционный госпиталь, - отметил министр. – Опытные специалисты первичного звена стали надежными партнерами госпиталя, организовав на базе поликлиники центр по диагностике и лечению COVID-19. Сегодня мы вновь фиксируем рост числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, поэтому я призываю всех – и медицинских работников, и наших пациентов – не терять бдительности и вовремя позаботиться о создании надежной защиты против инфекции. Именно вакцинация спасет от тяжелого течения болезни, серьезных осложнений, поможет укрепить коллективный иммунитет».

С администрацией больницы Армен Бенян провел совещание по вопросам совершенствования материально-технической базы учреждения, в том числе поручил главврачу совместно со специалистами ведомства проработать вопрос ремонта входной группы поликлиники и обновления рентгеновского оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

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