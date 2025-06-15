Андрей Орлов вручил представителям отрасли ведомственные и государственные награды

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В преддверии Дня медицинского работника Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.

"Профессиональный праздник – дань глубокого уважения самоотверженному труду медицинских работников, преданности делу спасения жизней и здоровья. Благодарю всех и каждого, кто своим трудом обеспечивает бесперебойную работу системы здравоохранения, работает на благо медицины и людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых достижений", — отметил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО