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Андрей Орлов вручил представителям отрасли ведомственные и государственные награды

15 июня 2025 14:50
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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.

В преддверии Дня медицинского работника Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.

"Профессиональный праздник – дань глубокого уважения самоотверженному труду медицинских работников, преданности делу спасения жизней и здоровья. Благодарю всех и каждого, кто своим трудом обеспечивает бесперебойную работу системы здравоохранения, работает на благо медицины и людей. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых достижений", — отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за ежедневный труд во благо здоровья жителей региона.
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