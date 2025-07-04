Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"

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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов на оперативном совещании вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года". Также Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, благодарностями Губернатора Самарской области, а также нагрудными знаками за выдающиеся заслуги были поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники.

Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области. К участию допускаются специалисты, стаж работы которых по специальности составляет не менее 5 лет, при этом не менее 3 лет - в медицинской организации, которая выдвигает специалиста на трудовой конкурс, учитывая профессиональные, творческие и нравственные качества специалиста.

В 2025 году в Самарской области опредены победителями отраслевого трудового конкурса:

В номинации "Лучший лаборант " — старший фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко Елена Обидина

В номинации "Лучший врач скорой медицинской помощи" — заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Наталья Гребенюк

В номинации "Лучший сельский врач" — врач общей практики (семейный врач) Кинель - Черкасской центральной районной больницы Асмик Петросян

В номинации "Лучший врач поликлиники (стационара) " — заведующий отделением для лечения больных ВИЧ-инфекцией — врач-инфекционист Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Галина Вертоградова

В номинации "Лучший фельдшер" — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом — акушерка Волжской районной клинической больницы Надежда Петриман

В номинации "Лучшая медицинская сестра" — старшая медицинская сестра Кинель-Черкасской центральной районной больницы Татьяна Астрелина.

"Я с 9 класса хотела стать врачом, усердно занималась химией и биологией, готовилась к поступлению в медицинский институт. Для победы в конкурсе мне помог опыт медицинской деятельности. Победы не ожидала, это была очень приятная и радостная новость. Больше всего в работе мне нравится приносить пользу пациенту. Приятно, когда наш труд оценивается по достоинству", - поделилась врач общей практики (семейный врач) Кинель - Черкасской ЦРБ Асмик Ашотовна.

По словам старшего фельдшера-лаборанта Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко Елены Обидиной для победы в конкурсе было собрано много научного материала и приложено большое количество усилий.

Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.

Фото: минздрав СО