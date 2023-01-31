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Алексей Жданов: «Предраковые заболевания выявляются у каждого 4 при профилактических осмотрах»

31 января 2023 20:43
79
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по эндоскопии: важно проходить обследования с профилактической целью.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндоскопии Алексей Жданов:

«В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения во все центральные районные больницы, а также в часть малых городов, поступило новейшее эндоскопическое оборудование. Оно позволяет выявлять онкологические заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях или предраковые состояния. На современном оборудовании врачи проводят диагностику и лечение доброкачественных образований, которые могут впоследствии перерасти в злокачественные.

По статистике предраковые заболевания выявляются у каждого 4 при профилактических осмотрах.

При этом рак желудка выявляется более чем в 50% случаев на поздних этапах.

Свыше 35% случаев рака ободочной и прямой кишки — также запущенные.

Причина — несвоевременное обращение пациентов в медучреждения. Важно проходить обследования с профилактической целью, а не ждать, когда появятся уже симптомы заболевания.

Благодаря нацпроекту открываются эндоскопические центры и кабинеты в центрах амбулаторной онкологической помощи при поликлиниках. Таким образом, оказание помощи становится доступнее и территориально ближе к пациентам. Врачи-эндоскописты регулярно повышают свой профессиональный уровень, получают новые базовые знания, которые обеспечивают своевременное выявление онкологических заболеваний. В 2023 году продолжается модернизация эндоскопического оборудования в городских поликлиниках Самары и Тольятти. В планах обновление эндоскопического оборудования в Сызранской больнице.

Нужно помнить, что эндоскопия позволяет не только выявить предраковые заболевания и онкологию на самых ранних стадиях, но и выполнить органосохраняющие операции без разрезов.

Но для этого нужно своевременно и ежегодно проходить профилактические обследования в рамках диспансеризации».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по эндоскопии: важно проходить обследования с профилактической целью.
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