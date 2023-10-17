59% россиян осенью болеют чаще, чем в любое другое время года

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59% респондентов отмечают, что осенью болеют чаще, чем в остальные времена года: 41% из них подхватывают простуду или грипп в это время, а у 18% обостряются хронические заболевания, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Кроме того, 22% россиян признались, что вместо иммунных заболеваний в это время года на них нападает хандра, а 46% респондентов признались, что осенью работают менее эффективно.

Россияне рассказали, какие меры принимают для подготовки к осеннему сезону гриппа и простуд.

чаще проветривают помещение - 60%

принимают витамины и БАДы - 55%

повышают физическую активность - 39%

выбирают питание с избытком витаминов и минералов - 37%

избегают мест с большим скоплением людей - 28%

проходят профилактические медицинские осмотры - 24%

Что касается прививок от гриппа, половина опрошенных (52%) рассказали, что не делают ее. Каждый третий прививается, но не каждый год (33%), и только 15% — ежегодно.

В случае, если болезни не удалось избежать, две трети россиян (65%) лечатся самостоятельно, так как знают, какие лекарства им помогают. 29% вызывают врача или идут в поликлинику за назначениями, а 2% обращаются к врачу с помощью телемедицины. Еще 4% опрошенных вообще ничего не предпринимают, так как считают, что организм борется самостоятельно.

Большая часть респондентов (86%) обращается за медицинской помощью в рамках ОМС, еще 14% лечатся по ДМС.

«По нашей статистике мы видим в последние недели рост обращений по полисам ДМС — примерно на 11% по сравнению с началом сентября. Это, безусловно, сезонное явление, традиционное для осени, но надо отметить, что медики сейчас часто диагностируют у пациентов грипп, ОРВИ и ковид, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. — Мы рекомендуем нашим соотечественникам более ответственно подходить к советам медиков по ношению масок в общественных местах и другим профилактическим мерам сдерживания эпидемий. Ведь именно это поможет избежать более серьезных санитарно-эпидемических ограничений, с которыми, я уверена, большинство из нас сталкиваться не хочет».