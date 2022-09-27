28 и 29 сентября в Самарском университете состоится осенняя донорская акция

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28 и 29 сентября 2022 года в «Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева» состоится осенняя донорская акция!



С 8.00 до 12.00 на территории университета возле бюста С.П. Королеву (Московское шоссе, д.34) будет установлен Мобильный комплекс заготовки крови, который готов принять ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ поделиться своей кровью в помощь нуждающимся в переливании пациентам медицинских организаций региона.

Регистрация доноров будет проходить в холле 3 корпуса.



В целях экономии вашего времени запущена запись доноров. Вы можете выбрать удобное для донации время: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_whlMHd3GzTG..



Чтобы стать донором необходимо:

- иметь паспорт РФ с постоянной регистрацией в Самарской области или временной пропиской, действующей на момент кроводачи не менее 6-ти месяцев;

- возраст потенциального донора 18+;

- вес не ниже 50 кг,а индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40;

- отсутствие хронических и инфекционных заболеваний;

С полным перечнем противопоказаний к сдаче крови и рекомендациями, как правильно подготовиться к донации, можно ознакомиться на сайте Службы крови www.donorsamara.ru.



После сдачи дозы крови, каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная денежная компенсация на питание за безвозмездно сданную кровь в размере 710 руб.

Также доноров ждут подарки от Службы крови Самарской области и угощения от партнеров мероприятия.





Фото: минздрав СО