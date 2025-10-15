15 октября — Всемирный день чистых рук

Каждый день мы касаемся поверхностей, на которых скапливаются бактерии и вирусы. Грязные руки — один из главных путей передачи инфекций.
Важно:
Чтобы руки были действительно чистыми, их нужно мыть не менее 20 секунд и обязательно использовать мыло;
Не используйте слишком часто антибактериальное мыло, оно может повредить защитный слой кожи, стать причиной раздражения, сухости и шелушения кожи;
Если мыло и вода недоступны, можно иногда использовать для обработки рук спиртосодержащий кожный антисептик.
Очень важно, чтобы в каждой семье родители рассказывали своим детям о том, почему необходимо мыть руки и как это делать правильно.
