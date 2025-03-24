В Тольятти экс-руководитель Бюро медико-социальной экспертизы обвиняется в получении взяток

145

Следователем следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти предъявлено обвинение бывшему руководителю Бюро медико-социальной экспертизы в совершении нескольких преступлений, по статье "Получение взятки, в крупном размере".

В 2019 году обвиняемая получила взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей от граждан за изготовление медицинских документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

В отношении обвиняемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 15 миллионов рублей в качестве обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.