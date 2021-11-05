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Тольяттинец зарегистрировал в частном доме более 117  иностранцев

5 ноября 2021 10:51
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Возбуждено уголовное дело.

В Тольятти местный житель за денежное вознаграждение зарегистрировал в частном доме более 117  иностранцев.

Мужчина неоднократно предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации сотрудников полиции, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление в сфере миграции.

Задержанный  признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» свыше 11,5 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сотрудниками полиции мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Уголовное дело

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