Тольяттинец зарегистрировал в частном доме более 117  иностранцев

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В Тольятти местный житель за денежное вознаграждение зарегистрировал в частном доме более 117 иностранцев.

Мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации сотрудников полиции, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление в сфере миграции.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» свыше 11,5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сотрудниками полиции мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

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