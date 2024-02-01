Ирина Волк: В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

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«Следователем следственного управления УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в незаконном обороте наркотических средств.

По версии следствия, ранее судимый за грабеж 36-летний житель Алексеевского района Самарской области в частном доме оборудовал лабораторию по изготовлению наркотиков. Помощь в приобретении и хранении химических реагентов и прекурсоров ему оказывал ранее судимый 34-летний житель областного центра.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли свыше двух килограммов мефедрона, канистры с прекурсорами, общий вес которых превысил 154 килограмма, а также лабораторное оборудование.

Следователем следственного управления УМВД России по городу Самаре одному из задержанных предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ. Кроме того, он и его знакомый обвиняются в хранении прекурсоров наркотических средств. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтегорский районный суд Самарской области для рассмотрения дела по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ГУ МВД СО