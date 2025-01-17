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По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

17 января 2025 09:44
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По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

В Самарской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после заявления губернатора региона Вячеслава Федорищева о долгах футбольного клуба "Крылья Советов" перед преступниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные областного ГУ МВД.

Глава региона сообщил, что ФК должен коррупционерам в судейском корпусе 36 миллионов рублей. Он подал заявление в прокуратуру и полицию с требованием провести проверку сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе – о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате. Результатом этой проверки стало возбуждение уголовного дела.

"Принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)", — указали в самарском главке.

Ранее Федорищев заявлял о долге у футбольного клуба в размере одного миллиарда рублей, который искусственно поддерживается на протяжении 10 лет.

Теги: Футбол

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