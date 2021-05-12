Кабмин сообщил о дополнительных выплатах для россиян

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С начала пандемии коронавируса на поддержку россиян государство направило более 2,5 триллионов рублей, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мы поставили перед собой задачу сделать процедуру получения государственной поддержки максимально удобной, и это получилось», – отметил Мишустин во время пленарного заседания Государственной думы.

Карантин, установленный в связи с пандемией коронавируса, привел к ухудшению экономического положения в стране и, как следствие, к снижению дохода россиян. Правительство приняло целый комплекс мер по сглаживанию последствий пандемии. Среди них – помощь семьям с детьми. Адресную поддержку получила каждая вторая российская семья.

Более 2 миллионов человек, оставшихся без работы и воспитывающих детей, получили дополнительные деньги к пособию по безработице. Само пособие по безработице также было увеличено. Его получили более 2 миллионов 300 тысяч человек.

Меры поддержки бизнеса помогли сохранить 5,5 миллионов рабочих мест. Организации, сохранившие штат сотрудников на 90%, получили возможность полностью списать свои долги. Более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса получили гранты на сумму более 90 миллиардов рублей, пишет ФедералПресс.

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