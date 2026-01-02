Я нашел ошибку
Главные новости:
Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников
Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников
С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России
С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России
предпосылок к дефициту красной икры к Масленице нет
Предпосылок к дефициту красной икры к Масленице нет
В пятницу, 2 января, в областном центре отключат воду на двух улицах
В пятницу, 2 января, в областном центре отключат воду на двух улицах
Самарскому баянисту Войтенко коммунальщики в Москве разбили стекло машины
Самарскому баянисту Войтенко коммунальщики в Москве разбили стекло машины
Переправу из Самары в Рождествено закрыли из-за погоды
Переправу из Самары в Рождествено закрыли из-за погоды
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
Назван минимальный необлагаемый доход по банковским вкладам на 2026 год
Назван минимальный необлагаемый доход по банковским вкладам на 2026 год
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
К 2030 году с легального рынка такси могут уйти до 500 тысяч человек

К 2030 году с легального рынка такси могут уйти до 500 тысяч человек

В этом году в России принят закон о локализации такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Все участники рынка такси для включения автомобиля в реестр или его перерегистрации должны будут выбирать из 22 моделей от шести российских брендов - LADA, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». При этом данный список может быть дополнен. Исключения составят операторы такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Для этих регионов новые правила вступят в силу с марта 2028 года и марта 2030 года соответственно, сообщает «Коммерсант». Закон вызвал сопротивление, а в ассоциации «Опора России» считают, что самозанятые водители такси не смогут поменять свой автомобиль на новый отечественного производства из-за его высокой стоимости. Бизнес хотел послаблений в виде отсрочки вступления закона в силу до 2030 года.

В ассоциации считают, что в ином случае с легального рынка такси могут уйти 200 тысяч водителей, а к 2030 году – 500 тысяч. Эти перевозчики могут начать работу по «серым схемам», например, через мессенджеры. По данным Национального совета такси, 66% таксопарков не планируют в 2026 году обновлять автопарки в связи с вступлением в силу новых правил. Основными причинами стали высокая стоимость машин, а также нежелание пассажиров на них ездить. 30% опрошенных сказали, что рассматривают возможность ухода с рынка, а еще 40% отметили, что не готовы строить планы дальнейшей работы до тех пор, пока не станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей машин.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», Госдума РФ в финальном (третьем) чтении приняла закон о введении региональных квот для самозанятых водителей такси. Закон предполагает выделение лимита в 25% от общего числа такси в реестре региона для самозанятых водителей на личных иномарках (нелокализованных автомобилях). Чтобы попасть в квоту, автомобиль должен находиться в собственности не менее полугода. Кроме этого, водитель должен на нем работать лично, не передавая третьим лицам.

 

