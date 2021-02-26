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Четырехдневка удвоит число работающих бедных

26 февраля 2021 12:25
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Четырехдневка удвоит число работающих бедных

Введение четырехдневной рабочей недели приведет к снижению зарплат и обнищанию работающего населения. В нынешних экономических условиях эта идея вредна и контрпродуктивна, убежден председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Идея четырехдневки, которая не применяется нигде в развитом мире, у нас почему-то вновь обсуждается на общегосударственном уровне, – комментирует Сергей Миронов. – О «ценности» этой идеи напомнил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, в «Единой России» тему подхватили. Последовали соцопросы, которые вновь показали, что ни граждане, ни работодатели к четырехдневке не готовы. Лишь 6% работодателей считают переход возможным в ближайшее время. При этом 56% полагают, что введение четырехдневки приведет к снижению зарплат. И это понятно без всяких опросов: работодатели не будут платить за четыре дня как за пять, тем более в условиях «коронакризиса». Абсолютное большинство воспользуется возможностью и снизит зарплаты соответственно на 20%. Число работающих бедных вырастет, как минимум, вдвое».

Идею четырехдневки недопустимо рассматривать даже как завуалированную меру поддержки бизнеса, указывает глава «СР».

«Работодатели, которые таким образом надеются сэкономить на зарплатах, должны понимать, что в конечном итоге пострадают все, – продолжает Сергей Миронов. – Четырехдневка в нынешних реалиях нанесет удар по всей экономике – снизятся производительность труда, уровень ВВП, реальные доходы граждан. Не нужно заниматься вредительством! Если уж кому-то не терпится затеять трудовую реформу, есть продуктивные шаги, которые давно назрели. Нужно вводить почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни. На этом давно настаивает наша партия, таких изменений мы будем с новыми силами добиваться и после объединения».

Ранее лидер «СР» указывал, что четырехдневка «противоречит позорной пенсионной реформе, которую изначально оправдывали дефицитом трудовых ресурсов».

Фото pixabay.com

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