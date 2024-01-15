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В Самарской области готовятся к проведению первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля»

15 января 2024 17:06
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Фестиваль «Жигулевская миля 2024» состоится с 7 по 11 февраля. Задача участников - развить максимальную скорость на одной из двух основных трасс.

В понедельник, 15 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание Правительства Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований. Один из вопросов касался подготовки к проведению в Тольятти первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулевская миля 2024».

Фестиваль «Жигулевская миля 2024» состоится с 7 по 11 февраля.  Мероприятие соберет владельцев автомобилей, мотоциклов и нестандартных транспортных средств, в том числе тех, которые гонщики самостоятельно адаптируют под езду на льду Куйбышевского водохранилища. Задача участников - развить максимальную скорость на одной из двух основных трасс. Длина главной дистанции равна длине конвейера АВТОВАЗ – 1433 метра («Жигулевская миля»). Дистанция второго трека соответствует глубине озера Байкал – 1642 метра («Байкальская миля»). На еще одной трассе, в форме овала, будут проходить гонки 2 транспортных средств в формате преследования. Для участия в фестивале уже зарегистрировано 115 команд из 20 регионов РФ, а также из Беларуси.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов доложил о том, какая работа проведена совместно с Администрацией Тольятти по организации фестиваля, в том числе, в части подготовки территории и необходимой инфраструктуры, транспортной логистике, размещения участников, обеспечения безопасности. Губернатор Дмитрий Азаров уточнил у врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексея Степанова как проводится мониторинг толщины льда на месте проведения фестиваля. «Мониторинг проводится ежедневно Приволжским УГМС и нашим управлением. Текущая толщина льда позволяет безопасно провести мероприятие. Оттепели не прогнозируются», - сообщил Алексей Степанов.

Артур Абдрашитов также доложил, что будет организована отдельная программа для болельщиков. Наблюдать за заездами можно будет с новой современной набережной Тольятти, в зрительных зонах установят большие экраны, планируется выставка и проведение тест-драйва различных видов гоночной техники. На период с 9 по 11 февраля предусмотрена концертная часть. Дмитрий Азаров обратил внимание министра на необходимость проработать вопрос дополнительных туристических, развлекательных, экскурсионных программ для участников и зрителей фестиваля, среди которых будут гости из других регионов страны, а также Беларуси.

«Не надо ограничиваться территорией проведения фестиваля, только набережной. Совместно с администрацией города отработайте, чем в эти дни можно будет заняться помимо самого фестиваля», - сказал губернатор, обращаясь к министру туризма.

Дмитрий Азаров отметил важность привлечения не только самарских зрителей, но и туристов на «Жигулевскую милю», продвижения этого фестиваля. Артур Абдрашитов сообщил, что на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве было проведено 3 презентации фестиваля.

«Может быть, стоит на стенде нашего региона организовать прямую трансляцию фестиваля «Жигулевская миля» или сделать прямые включения из Тольятти. В целом, важные событие, которые проводятся в Самарской области, должны быть представлены на выставке «Россия», - предложил губернатор.

Фестиваль «Жигулевская миля 2024» станет уникальным событием для Тольятти и всей Самарской области. Мероприятие обладает большим туристическим потенциалом, направлено на развитие событийного туризма региона. Губернатор поручил министерству туризма, администрации Тольятти и всем ответственным службам самым внимательном образом отработать все вопросы, связанные с проведением «Жигулевской мили», обеспечить необходимые условия для участников и зрителей.

«Очень внимательно надо отнестись к проведению фестиваля. Первый раз его проводим, но надеюсь, он станет традицией, важным событием, которое будет привлекать туристов. Спасибо президенту АвтоВАЗа Максиму Юрьевичу Соколову, который стал главным вдохновителем этого события», - сказал Дмитрий Азаров.

Фестиваль «Жигулевская миля 2024» продолжает традицию уже известного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля», проходящего ежегодно на льду легендарного Байкала. 

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Тольятти Туризм

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