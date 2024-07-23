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В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

23 июля 2024 15:09
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Мероприятие состоится с 24-го по 27-е июля.

В понедельник, 22 июля, в Самарскую область приехали участники фестиваля (12+), а само мероприятие состоится с 24-го по 27-е число. Парусные гонки пройдут в Самаре и Тольятти, рассказывает sovainfo.ru

Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. Это одно из крупнейших событий в мире отечественного парусного спорта, объединяющее яхтсменов из различных городов страны.

Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции (2,5 морской мили) состоится 25 июля в водной акватории Саратовского водохранилища у острова Голодный напротив набережной Самары. В соревнованиях примут участие более 20 экипажей из областной столицы, Тольятти и Сызрани.

Программа 25 июля:
15:00 - 15:45 - работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке;
16:00 - старт гонки;
19:00 - награждение.

Гонка среди крейсерских яхт пройдет в акватории Жигулевского моря напротив яхт-клуба "Дружба". Старт в 11:00. Длина дистанции - около 20 морских миль.

Программа 27 июля:
10:00 - 10:45 - работа мандатной комиссии, прием заявок на участие в гонке;
11:00 - старт гонки;
18:00 - награждение.

Также 23 и 24 июля пройдут гонки в классах "Оптимист" (юноши, девушки) и "Кадет" (общий зачет на яхте 2 чел.). Во вторник соревнования пройдут в Самаре, а в среду - в Тольятти.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара Тольятти

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