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«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты

25 июля 2024 14:37
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Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .

В рамках разработки межрегионального национального туристического маршрута и развития сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства 24 июля 2024 года делегация Самарской области в составе туроператорских компаний, врио министра туризма региона Артура Абдрашитова и директора туристского информационного центра региона Анны Павкиной приняла участие в инфо-туре на территории Ульяновской области.

Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута в рамках проекта «Великий Волжский путь: вкус великой Волги». Это будет гастрономический, культурно-познавательный маршрут протяженностью 620 км и длительностью 5 дней 4 ночи. Он охватит исторический центр Ульяновска, Ундоры, объекты сельского туризма, территорию Самарской Луки, город Тольятти, исторический центр Самары. Крупные туроператоры Самарской области осмотрели объекты, которые могут войти в этот тур. Предполагается организация аналогичного визита ульяновских туроператоров в Самарскую область. В этом году новый туристический продукт планируется выдвинуть на получение статуса национального туристического маршрута.

«Сотрудничество с Ульяновской областью в сфере туризма имеет для нас очень важное стратегической значение. Во-первых, мы — географические соседи, оба региона находятся на реке Волге и сегодня наши регионы являются «донорами» туристического потока. В 2023 году из Ульяновской в Самарскую область прибыло 187 тысяч туристов, это шестой результат среди жителей всех регионов нашей страны, которые приезжают к нам в Самарскую область. А Ульяновскую область посетило 246 тысяч самарцев и здесь мы являемся лидерами по поездкам для наших соседей. А общая трата туристов при взаимных путешествиях составляет около 3 миллиардов рублей», – рассказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Представители Самарской области и туроператоры ознакомились с туристскими возможностями соседнего региона самой разной направленности. Делегация посетила экскурсии в здание Бывшего дворянского собрания, Ундоровский палеонтологический музей, хутор «Своя ферма», музей и арт – объект «Симбирцитовая зала», «Симбирскую классическую гимназию» и дом – музей В.И. Ленина.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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