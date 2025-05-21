Самарцы назвали лучшие места для отдыха этим летом

188

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Где лучше всего проводить отпуск этим летом? Чаще всего самарцы считают идеальным отдых на любом море — так ответили 20% респондентов.



На втором месте по частоте упоминаний сейчас рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (14%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (11%).



По 9% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Заграничные направления менее востребованы: 6% назвали любую страну за рубежом, 5% — Азию, 4% — Турцию, по 2% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 3% голосов), а также Байкал (2%). Алтай и Дагестан набрали по 1% голосов.



Некоторые респонденты предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (5%), отдых вдали от людей (1%). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.



6% советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.



Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море. Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома или поехать в путешествие по России.



Работающие граждане чаще мечтают о поездках в горы (8% против 3% среди безработных). А вот те, у кого нет работы, чаще советуют вообще не брать отпуск этим летом (8% против 5% среди трудоустроенных).



Время проведения: 12—18 мая 2025 года