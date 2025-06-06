Новый туристический комплекс открылся в регионе благодаря нацпроекту

174

Новая туристическая локация открыла свои двери в небольшом селе Тростянь (Пестравский район) для жителей и гостей Самарской области, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году объект получил грантовую поддержку министерства туризма Самарской области.

На территории комплекса построены 10 отдельных четырехместных домов, каждый из которых оснащен всем необходимым. Основатели комплекса также разработали ряд интересных маршрутов по близлежащим достопримечательностям.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона.

Еще два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов получат льготное кредитование. Одним из них стал тольяттинский акватермальный комплекс «Атолл». Инвестиции в проект составляют 1,7 млрд рублей. Запуск комплекса планируется в 2026 году. Еще один проект, который получит льготный кредит, станет многофункциональный оздоровительно - спортивный комплекс, проект которого реализуется на территории Ставропольского района. Инвестор намерен вложить в создание объекта 7,6 млрд рублей.

«Развитие туризма – одно из ключевых направлений для нашего региона, и мы уверены, что создание современных, востребованных туристических объектов откроет новые возможности для экономики и повысит привлекательность Самарской области. Мы активно поддерживаем инвесторов, готовых реализовывать масштабные проекты в сфере гостеприимства. Вместе мы сможем вывести туристическую отрасль на качественно новый уровень, формируя инфраструктуру, которая станет нашей визитной карточкой», - прокомментировал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Агентство работает в режиме «одного окна». Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области