Австрия разрешила туристам из России въезд с условием карантина

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"Въезд из Российской Федерации туда возможен с любой целью", – сообщает МИД Австрии.

Вена исключила нашу страну из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, разрешая въезд полностью привитым. Однако привитые "Спутником V" вакцинированными считаться не будут, поэтому им после прибытия нужно будет пройти десятидневный карантин.

На пятый день после въезда можно сдать тест на коронавирус, если он будет негативным, то карантин можно будет прекратить. Карантин НЕ нужно будет соблюдать россиянам с рабочими визами, передает Радио Маяк.