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Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Найти решение проблемы, связанной с транспортной доступностью микрорайона Крутые Ключи, жилого квартала «Баварская» деревня» и городского поселения Смышляевка, областному министерству транспорта и автомобильных дорог поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С 20 сентября муниципальный маршрут регулярных перевозок № 67 «Микрорайон «Крутые Ключи» – Железнодорожный вокзал» продлен до жилого квартала «Баварская деревня». При этом количество подвижного состава увеличено с 32 до 40 единиц.

Кроме того, министерством совместно с руководством департамента транспорта администрации г.о. Самара, главами Красноглинского и Волжского районов, представителями общественности принято решение об организации мультимодальных заказных перевозок по маршруту «Школа №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка – станция Ягодная» с 21 сентября 2022 года. Об этом на совещании у председателя облправительства доложил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области – руководитель департамента развития транспортного комплекса Сергей Калинин.

Новый маршрут пройдет от школы до улицы Мира за железнодорожным переездом. Для пассажиров проезд этим маршрутом будет бесплатным, дополнительные средства для этого выделит областной бюджет. Также будет обеспечена возможность пересадки на автобусы маршрута №67 и пригородные поезда. Расписание маршрута синхронизируют с расписанием муниципального маршрута №67.

«Этот вариант решает вопросы транспортного сообщения, но не оптимален с точки зрения расходов. Пока принимаем его, но продолжаем искать лучшее решение. Предлагаю минтрансу и министерству экономического развития подумать над предложениями в областное или федеральное законодательство, чтобы в рамках агломерации проезд по территории соседнего муниципалитета был возможен без перевода маршрута в статус пригородного», - дал поручение Виктор Кудряшов.

Кроме того, областным министерством транспорта и автомобильных дорог планируется установить новый межмуниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 367 «г.п. Смышляевка - г. Самара (ст.м. Кировская)». В настоящее время ведется подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих право льготного проезда на маршруте с использованием социальной карты жителя Самарской области и всех видов транспортной карты, действующих в г.о. Самара.