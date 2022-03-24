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Запрет на работу в такси для водителей, получивших права за рубежом, поддерживает 3 из 4 россиян

24 марта 2022 13:44
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Запрет на работу в такси для водителей, получивших права за рубежом, поддерживает 3 из 4 россиян

Большинство россиян поддерживает инициативу о запрете на работу в такси для водителей, получивших права за границей.

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить работать в такси водителям с правами, выданными за рубежом. По его мнению, таксисты должны сдавать российские экзамены, прежде чем садиться за руль. Большинство россиян (72%) поддерживает эту инициативу, аргументируя свою позицию многочисленными случаями аварий с участием такси и небезопасным стилем вождения многих приезжих. Только 8% выступают против такого запрета. Опрошенные опасаются, что экзамены станут лишь способом незаконного заработка для тех, кто их принимает: «Какая разница, чьи права, если большинство россиян их покупает? Купят и приезжие. Просто еще один канал для коррупции».

Сторонников введения экзаменов для таксистов-мигрантов больше среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (79%). Мужчины поддерживают инициативу Валерия Фадеева чаще женщин (76% против 68%). Россияне до 34 лет поддерживают предложение реже всех, но и среди них большинство респондентов — за запрет использования иностранных и международных водительских прав для таксистов (60%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 375
  • Время проведения: 22—23 марта 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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