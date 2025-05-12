Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтении

105

Законопроект о локализации автопарка такси, вызвавший критику бизнес-сообщества, может быть принят во втором чтении до конца мая. Как следует из базы Госдумы, профильный комитет по транспорту предлагает сделать это 13 мая. Законопроект председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова и главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения.

Изначально парламентарии предлагали закрепить правило, по которому с 1 октября 2025 г. все приобретаемые для легковых перевозок автомобили должны быть произведены в России. Минимальные требования к локализации установлены правительством сейчас применительно к госзакупкам автомобилей – 3200 баллов, на них сориентирован и законопроект. Ко второму чтению Кутепов и председатель комитета Госдумы по транспорту Евгенией Москвичев предложили сдвинуть срок вступления в силу закона на 1 марта 2026 г.

Также появилась норма, позволяющая использовать в такси машины, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (спик), заключенным в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025-го. С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства (если речь идет о спике, заключенном после марта 2025 г.). Исключение сделано для Калининградской области и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 г., а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г.



За год обновление автопарка такси составляет 40 000–60 000 машин, пояснил «Ведомостям» Кутепов. Исходя из этого надо рассчитать силы «АвтоВАЗа», сформировать ремонтно-эксплуатационную базу на Дальнем Востоке в зависимости от того, какие автомобили будут востребованы в том или ином регионе. За этим последуют и преференции со стороны «АвтоВАЗа», что скажется на стабилизации цен на продукцию предприятия, уверен сенатор. В Калининградской области ситуация несколько иная, продолжает он: там есть свои мощности производства плюс настрой руководства региона на развитие электротранспорта.