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За дорожными камерами закрепят право фиксировать опасное вождение

11 декабря 2021 11:56
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За дорожными камерами закрепят право фиксировать опасное вождение

За дорожными камерами закрепят право фиксировать такое нарушение ПДД, как опасное вождение. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Росстандарт и МВД. Ведомства готовят соответствующий ГОСТ, утверждение которого запланировано на первый квартал будущего года. Действующий ГОСТ с требованиями к дорожным камерам вступил в силу 1 июня 2017 года.

В новом стандарте впервые предусмотрена возможность фиксации опасного вождения в автоматическом режиме. Из текста документа также следует, что МВД планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция отказалась в нынешнем году. Издание подчеркивает, что пока суды по жалобам граждан неоднократно признавали штрафы за среднюю скорость незаконными.

В стандарте планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение. Помимо этого, новый ГОСТ позволит легализовать вынесение штрафов для нарушителей правил стоянки с помощью приложения "Помощник Москвы"

Теги: БДД

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