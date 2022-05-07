Вопрос замены электротранспорта в Самаре находится в подвешенном состоянии.

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Об этом в интервью 63.RU сообщил директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаиз Ефремов.

— Основная сложность — это финансы. Один троллейбус стоит 20 миллионов рублей, одна секция трамвая — около 40 миллионов. Трехсекционные трамваи, в зависимости от производителя, — от 90 до 114 миллионов. Естественно, ни один бюджет не потянет обновление сразу всего подвижного состава, — пояснил глава ТТУ.

Проблема обновления парка трамваев и троллейбусов актуальна для Самары. Средний срок эксплуатации этого вида общественного транспорта в городе насчитывает 30 лет. При этом руководство ТТУ не рассматривает вариант покупки б/у вагонов из других городов. Несмотря на то, что такие возможности были.

— В свое время Москва раздавала свои трамваи. Но мы не смогли дойти до финишной точки, попробовать и «пощупать» их, не смогли договориться. Другие же города не продают свой горэлектротранспорт. Хотя там примерно такой же подвижной состав, как и в Самаре, — рассказал Михаил Ефремов.

Другой вариант продления срока службы трамваев — это капитально-восстановительный ремонт. Тем более, что, по словам главы ТТУ, у Самары уже был подобный опыт до 2014 года.

— Что она из себя представляет? «Татру» разбирали до железного скелета, на который навешивали новую проводку, стекло, кресла. Это позволяло продлить срок службы трамвая, чтобы он смог проехать еще 300 тысяч километров, — пояснил Михаил Ефремов.

«Татра» — серия трамваев, которые серийно выпускало чешское предприятие «ЧКД Прага — Смихов». Средняя скорость, которую могут развивать трамваи, — 65 км/ч. Количество мест для сидения, в зависимости от модели, — 38–40, а максимальная вместимость — 110–166 пассажиров.

Вопрос о перезапуске этой программы сейчас разрабатывает ТТУ вместе с департаментом транспорта. По словам Михаила Ефремова, чиновники уже нашли потенциального подрядчика. Им может стать компания из Екатеринбурга. Если сторонам удастся договориться, то первый обновленный трамвай может оказаться в Самаре уже к концу осени. Директор ТТУ надеется, что такое сотрудничество продлится минимум 5 лет.