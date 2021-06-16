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Во время фанфеста 16 июня в Самаре усилят работу автобусов и трамваев

16 июня 2021 09:14
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Во время фанфеста 16 июня в Самаре усилят работу автобусов и трамваев

В среду, 16 июня жителей Самары ждет бесплатная трансляция на большом экране матча Евро-2020 на стадионе «Солидарность Арена». Все желающие болельщики сборной России смогут посмотреть игру с Финляндией в 17:00.

При этом праздничная фанзона будет работать на стадионе уже с 14:00. С этого времени к «Солидарность Арене» начнут ходить трамваи № 5, 7, 25 - прямо до разворотного кольца. Также весь день доехать до стадиона можно на автобусах № 1,50, 67, 96, 205, 295.

После матча до 21:00 болельщиков будут развозить по домам те же маршруты трамваев (от кольца), а также дополнительные автобусы № 1, 50, 67, 96, 205, 295, 268, которые выстроятся на пересечении ул. Дальней и 7 проезда в районе Южной парковки в 19:00.

Автобусы № 50 вечером поедут до остановки «Улица Батайская», № 67 – до Крутых Ключей, № 1 – до железнодорожного вокзала, № 96 – до остановки «Улица Тухачевского», № 205 и 295 – до Речного вокзала, № 268 – до станции метро «Победа».

Также болельщикам будут доступны все парковки для личного автотранспорта, пишет Самру.ру.

Теги: городской транспорт фанфест футбол

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